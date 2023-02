Séisme en Turquie et en Syrie : de La Rochelle à Châteaudun, la chaîne de solidarité se développe en France

En France, la solidarité envers les sinistrés turcs et syriens s'organise dans de nombreuses communes. Reportage à La Rochelle, Châteaudun ou encore Caen.

Dans un quartier de La Rochelle (Charente-Maritime), les habitants espèrent aider les habitants du séisme à lutter contre le froid. "Les gens sont dans la neige, donc on essaye de trouver des couvertures chaudes, des petits bonnets, des bottes", explique Dondu Sahin, bénévole à la Maison culturelle de l'Anatolie. Depuis deux jours, les dons affluents. "On sait que quand c'est l'humanitaire qui est en jeu, plus rien ne compte, la nationalité, le pays… Tout le monde veut aider", se réjouit Sonore Ilknur, une autre bénévole.

Des actions dans toute la France

Des dizaines de cartons partiront dans la soirée du 10 février pour la Turquie. Dans une galerie commerciale de Saint-Louis (Haut-Rhin), l'accent est d'abord mis sur les produits d'hygiène. "On est nous aussi dans une région sismique, et on a nous aussi un élan de solidarité", confie une femme. À Châteaudun (Eure-et-Loir), 160 m3 de vêtements et couvertures ont déjà pris le chemin de la Turquie, et les dons continuent à arriver. À Caen (Calvados), des bénévoles préparent des pizzas, et enverront l'argent récolté aux sinistrés.