Le changement d'heure est-il toujours efficace ?

Le changement d'heure a été mis en place pour faire des économies d'énergie. Il fera nuit plus tôt, mais l'ensoleillement arrivera plus vite le matin, réduisant le recours à l'éclairage public. Cette mesure est-elle encore pertinente ?

Dans la nuit de samedi à dimanche 31 octobre, une heure en plus de soleil le matin contre une heure en mois le soir, sur une facture d'électricité ça change quoi ? "Rien", d'après deux femmes et un homme interrogés par France 2 et "ça désorganise le métabolisme". Instauré pendant la Première Guerre mondiale, puis abandonné après la Seconde, le changement d'heure revient en 1976 avec Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, la France n'a pas de pétrole, mais une idée pour l'économiser : "Une heure d'été pour mieux faire coïncider le jour et la journée", affirmait le chef de l'Etat.



0,07% d'économies avec le changement d'heure

Actuellement, les économies réalisées grâce au changement d'heure représenterait 0,07% de la consommation électrique totale. "Tout est bon à prendre", selon la porte-parole du comparateur d'énergies Selectra Claire-Estelle Gourinat. Outre le changement d'heure, économiser l'énergie se fait aussi en éteignant les lumières ou en baissant le chauffage.