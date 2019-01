"Ce sera un chaos total" : le casse-tête du changement d'heure dans l'Union européenne

Bruxelles voudrait mettre fin au passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement dès 2019. Mais pour beaucoup il faudra plus de temps.

Va-t-on encore changer d’heure en 2019, comme on le fait deux fois par an depuis plus de 40 ans ? La Commission européenne souhaite mettre fin à cette pratique en 2019.

Pas moins de huit Européens sur dix souhaitent en finir avec le changement d'heure, selon une consultation européenne menée l'été dernier. Cette pratique serait non seulement énergivore, mais aurait aussi des effets sur la santé et la sécurité routière selon Karima Delli, la présidente de la commission Transports au Parlement européen.

Lorsque nous passons de l'heure d'été à l'heure d'hiver, il y a un pic d'accidentalité de plus de 40% notamment sur les piétons parce qu'il y a moins de luminosité donc les gens font moins attention au volant.Karima Delli

Mais la perspective de ne plus changer d'heure inquiète l'association internationale du transport aérien, qui organise deux fois par an l'allocation des créneaux horaires pour le décollage et l'atterrissage des avions.

"Il y a une allocation des créneaux horaires très stricte et ces créneaux sont rares. Ce sera vraiment un chaos total. Et puis au début, les passagers vont être dans la confusion totale, il y aura des vols ratés" s'inquiète Monique De Smet, la directrice régionale Europe de l'IATA.

Pour laisser le temps à certains secteurs de s'organiser, les Européens pourraient choisir de mettre fin au changement d'heure seulement en 2021. Verdict d'ici quelques semaines.