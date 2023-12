Accueil Santé Maladie Grippe Santé : l'est de la France en alerte face à l'épidémie de grippe Durée de la vidéo : 1 min Santé : l'est de la France en alerte face à l'épidémie de grippe Santé : l'est de la France en alerte face à l'épidémie de grippe - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Sinz, C. Colnet, V. Cruard, J. Pires France Télévisions

L'est de la France, ainsi que Mayotte et la Guyane, sont en alerte rouge épidémie face aux nombreux cas de grippe. La saison hivernale et les grandes tablées lors des fêtes permettent sa propagation, et les Français sont moins vaccinés que l'an dernier.

Dans un centre de santé de Lens (Pas-de-Calais), samedi 30 décembre au matin, des patients viennent consulter à cause de symptômes grippaux. "J'ai eu énormément de fièvre, donc je suis venue consulter le centre", témoigne une femme. La toux et les courbatures sont aussi des symptômes communs. Après la gastro-entérite, la grippe se propage dans les Hauts-de-France, "parce que c'est la saison de la grippe, parce qu'on est aussi dans une période de brassage important avec les fêtes, où les gens se retrouvent en famille, avec des grosses tablées", précise Emmanuel Brunelle, médecin généraliste. Des Français trop peu vaccinés ? Tout l'est de la France, Mayotte et la Guyane sont en alerte rouge épidémie. Sept autres régions sont en phase de pré-épidémie. "Je ne me suis pas fait vacciner assez tôt, et du coup, j'ai la grippe", regrette une passante. "Je le fais chaque année. La seule fois où je ne me suis pas fait vacciner, je l'ai attrapée", témoigne une autre. L'an dernier, 51% de la population avait été vaccinée. Seuls 30% des plus de 65 ans le sont aujourd'hui contre la grippe et le Covid.

