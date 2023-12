Inde : dans l'Himalaya, la population chassée par des glissements de terrain à répétition

À Joshimath, dans l'Himalaya indien, les glissements de terrain se multiplient, du fait de moussons de plus en plus intenses, et oblige de nombreux habitants à quitter leurs maisons. L'urbanisation excessive est aussi pointée du doigt.

C'est l'un des paysages les plus majestueux au monde et l'un des plus menacés par le changement climatique. Dans l'Himalaya indien, les moussons sont de plus en plus intenses et provoquent des glissements de terre dévastateurs, qui se multiplient. Au moins 240 personnes en sont mortes en 2023. À 1 800 mètres d'altitude, la ville de Joshimath est devenue le symbole de cette nouvelle menace. Les murs, les routes et les bâtiments s'y affaissent partout. Une partie des 20 000 habitants ont dû quitter leurs maisons. "C'était une belle maison, mais le glissement de terrain a tout détruit", déplore une femme, qui y vivait avec sa famille.

L'urbanisation excessive mise en cause

Il n'en reste maintenant plus que des murs fissurés et un toit effondré. "Rapidement, tout a commencé à se craqueler. Ces trois dernières années, on a vu des fissures apparaître un peu partout", témoigne Bharti Devi, habitante de Joshimath. La ville s'effondre aussi à cause d'une urbanisation démesurée. Partout dans la région, l'Inde développe des barrages, des routes et des hôtels. Le sol, particulièrement friable, s'effondre sous le poids de ces constructions.