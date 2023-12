Interdiction de ventes d'huîtres : avant le réveillon, les clients sont réticents

Après l'interdiction des huîtres en provenance de Normandie et du bassin d'Arcachon, les vendeurs sont confrontés à la prudence des clients, inquiets d'être intoxiqués. La période des fêtes de fin d'année constitue pourtant une période cruciale pour les ostréiculteurs.

Sur un marché, samedi 30 décembre au matin, les huîtres normandes ne comptent pas parmi la liste des courses du réveillon du Nouvel An. Derrière son étal, Simon tente comme il peut de rassurer les clients, qui craignent une intoxication. "Ils nous demandent pourquoi nous on aurait le droit (d'en vendre) et pas les autres, d'où est-ce que ça vient", témoigne cet ostréiculteur. À Paris, un poissonnier craint un début de psychose. "Le client pense que les huîtres sont un peu toutes les mêmes et viennent toutes du même endroit. Du coup, on a une grosse baisse, on a des annulations de commandes d'huîtres, et c'est une grosse perte de chiffre d'affaires pour nous", explique Arnaud Bellugeon.

Les ventes se poursuivent en Bretagne

Pour éviter tout désagrément, certains privilégient des huîtres d'autres origines. En Bretagne, les vendeurs ne rencontrent aucun problème. "Si on est là, c'est qu'on n'a pas d'interdiction, c'est qu'il y a des contrôles, donc il n'y a pas de souci", sourit Nathalie Bellot, vendeuse d'huîtres "Les clos du large". Dans les zones concernées par les interdictions, les huîtres sont interdites à la vente pendant 28 jours, alors que près de la moitié des huîtres produites chaque année en France sont consommées entre Noël et le jour de l'An.