Santé : la grippe s’étend à de nouvelles régions, Covid-19 et bronchiolite toujours présents

La situation épidémique est particulièrement virulente en cette fin d’année, particulièrement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Santé Publique France conseille d’adopter les gestes barrières. - (franceinfo)

Grippe, Covid-19 et bronchiolite. La France fait face à une forte épidémie hivernale. La grippe notamment gagne du terrain. Sept régions sont en phase épidémique, dont les Hauts-de-France et l’Île-de-France. Les consultations sont en hausse chez les généralistes. Les moins de 15 ans sont les plus touchés.

Covid-19 et bronchiolite

Quant au Covid-19, il circule particulièrement en cette fin d’année. Le risque de contamination reste important, même si les autorités sanitaires observent une légère baisse aux cours des derniers jours. Même tendance pour la bronchiolite, une infection respiratoire qui touche surtout les nourrissons et les enfants de moins de deux ans. L’épidémie reflue dans l’Hexagone, après un pic début décembre. La vaccination et les gestes barrières demeurent les gestes les plus efficaces pour se prémunir de ces infections respiratoires.