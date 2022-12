Grippe aviaire : "Le vaccin sera prêt en juin 2023", annonce Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

"Le vaccin sera prêt au mois de juin de l'année prochaine (2023)", a indiqué ce mardi 20 décembre sur franceinfo la présidente du syndicat agricole majoritaire FNSEA, Christiane Lambert, au sujet de la grippe aviaire.

"Le vaccin, aujourd'hui, n'est pas prêt, il est en test", a expliqué Christiane Lambert. Selon la présidente de la FNSEA, "ce vaccin sera prêt en juin 2023". Dans un avis rendu public lundi, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) avait déjà annoncé que la vaccination ne pourrait pas être mise en place cet hiver. "Puisque la maladie s'installe, il faut trouver une solution pérenne, le vaccin est la solution", selon la présidente du syndicat agricole. La grippe aviaire "s'installe de façon endémique en France", a-t-elle reconnu.

>> Le vrai du faux. Grippe aviaire : combien de millions de volailles ont été abattues cette année en France ?

"La vaccination ne va pas assez vite, notamment en raison de l'inquiétude des éleveurs", a poursuivi Christiane Lambert. "Je formule le vœu que l'on puisse aller plus vite parce que pour les producteurs qui ont investi dans des bâtiments, qui ont repeuplé, et qui doivent tuer leur élevage après quinze jours, psychologiquement, c'est épouvantable". "Pour les producteurs qui ont perdu beaucoup d'argent, repeupler leur bâtiment et prendre le risque à nouveau de devoir tout abattre si des animaux sont touchés, c'est un risque économique énorme et psychologiquement, c'est très, très difficile", a-t-elle insisté.

La France a connu ces dernières années plusieurs crises majeures d'influenza aviaire. Selon un recensement du ministère de l'Agriculture, environ 21,8 millions d'animaux (palmipèdes et volailles) ont été euthanasiés en France d'août 2021 à mai 2022. Ces crises "nécessitent de revoir les stratégies de prévention, avec notamment la possibilité de permettre au niveau européen la vaccination des volailles", a plaidé l'Anses dans son rapport.