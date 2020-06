Stop Covid, l’application mise en place par le gouvernement pour savoir si l’on a croisé quelqu’un de malade, peut-elle aspirer nos contacts ? C’est du moins ce qu’a évoqué Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale : "Je bénéficie de ce privilège d’être à la tribune pour dire à tous ceux qui m’ont dans leur annuaire, dans leur agenda, leurs contacts : retirez mon nom immédiatement de vos téléphones si jamais vous prenez l’application Covid-19." Le député de La France insoumise a cependant propagé une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux.

"Stop Covid ne demande pas la permission d’accéder aux contacts"

À en croire un post, l’application peut avoir accès à vos contacts, voire les aspirer. Pourtant, c’est faux. Baptiste Robert, un hacker, a analysé le code source de Stop Covid. "Sur Android, il y a un système de transmission, et on peut voir dans le code qui est en libre accès que l’application Stop Covid ne demande pas la permission d’accéder aux contacts, donc ce n’est pas possible qu’elle aspire tous vos contacts", explique-t-il.