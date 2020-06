VIDEO. Une caméra intelligente pour surveiller le lavage des mains

Face à la pandémie de Covid-19, Santé publique France recommande notamment de se laver les mains pendant 30 secondes en suivant plusieurs étapes. Mais comment être sûr de bien respecter ces consignes ? Des ingénieurs de l'entreprise japonaise Fujitsu ont développé un système de reconnaissance des mouvements capable de suivre précisément le lavage des mains.

Baptisée "Actlyzer", cette intelligence artificielle reliée à une caméra guide l'utilisateur et l'alerte quand il ou elle a validé une étape. Pour que ce système fonctionne, plus de 2 000 lavages ont été analysés sous tous les angles. L'intelligence artificielle mesure le temps passé à se laver les mains, et repère même si l'on a oublié de prendre du savon.

Accompagner les gestes barrières

Sur le site internet de l'entreprise (en anglais), les concepteurs disent espérer que le système pourra à terme équiper des restaurants, des établissements scolaires ou encore des hôpitaux. Le projet a été lancé en réaction à la crise sanitaire mondiale, et vise à accompagner plutôt qu'à contrôler. Depuis le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé martèle l'importance du lavage des mains face au coronavirus. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a même participé à un clip vidéo dans lequel il explique patiemment comment bien réaliser ce geste.