VIDEO. Coronavirus : des présidents africains montrent comment bien se laver les mains pour lutter contre l'épidémie

Pour expliquer, rien ne vaut un bon exemple. Alors que l'épidémie de Covid-19 commence à toucher le continent africain, plusieurs chefs d'Etat se sont prêtés au jeu du #SafeHandsChallenge : un défi en ligne dont le but est de montrer comment bien se laver les mains. Paul Kagame, le président du Rwanda, a été l'un des premiers à participer à ce défi en publiant une vidéo explicative le 15 mars. Sur Twitter, il a ensuite mis au défi Macky Sall, son homologue sénégalais. Plusieurs autres dignitaires africains ont joué le jeu, rapidement suivis par des joueurs de football et des citoyens.

L'Organisation mondiale de la santé, à l'origine du défi, se félicite de la participation de ces chefs d'Etat. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité jeudi 18 mars le continent africain à "se réveiller" face à l'épidémie de coronavirus. "Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus s'accélère après un certain seuil. Donc, le meilleur conseil à donner à l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui", a-t-il déclaré lors d'un point presse en visioconférence. L'épidémie de Covid-19 a déjà touché plus de 630 personnes sur ce continent, causant 17 décès, d'après un bilan communiqué par l'OMS jeudi.