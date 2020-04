VIDEO. Recette spéciale confinement : les asperges aux fraises

"On est dans une période qui est très compliquée à l'heure actuelle. C'est la pleine saison de l'asperge et des fraises qui viennent de commencer et les agriculteurs vont vraiment souffrir parce qu'il n'y a pas de restaurants qui sont ouverts. Donc, en tant que consommateur et cuisinier, il faut penser solidarité quand on achète", estime Victor Mercier, chef de FIEF de la communauté Écotable.

Les ingrédients

- Une poignée d'épinards

- 30 g de fraises

- 1 gousse d'ail

- Asperges

- 1 jaune d'œuf

- 1 œuf entier

- 1 tranche de pain toasté

- 20 g de miso de pois chiche

- Fleurs comestibles

- Huile d'olive

- Huile de Colza

Les étapes

Tout d'abord, mettre les asperges à cuire. Puis, écraser la gousse d'ail et sélectionner quelques feuilles de laurier. Faire la sauce hollandaise en mélangeant le jaune d'œuf et le beurre. Mettre ce mélange beurre et œufs dans une casserole à feu doux. Ajouter un peu d'eau puis une cuillère à café de vinaigre blanc. Saler.

Attention à ne pas oublier de surveiller les asperges en même temps. Fouetter pour émulsionner la sauce. Enlever du feu dès que ça commence à épaissir. Ajouter le miso de pois chiche.

Tailler les fraises et les cuire avec les épinards à feu doux dans une poêle. Les fraises seront cuites quand ça sera légèrement fané. Hacher le pain grillé. Après avoir réservé les asperges, récupérer l'ail, le hacher et le mettre avec le pain à feu vif dans la poêle pour que le pain absorbe tous les sucs de cuisson. Dresser.

Cette recette est une initiative de la Communauté Écotable, qui réunit des restaurants éco-responsables.