VIDEO. Mesures sanitaires contre le coronavirus : "On aurait besoin de messages plus simples et plus clairs", estime François-Xavier Bellamy

"Ce que je crois, c'est qu'on aurait besoin de messages plus simples et plus clairs", a indiqué jeudi 27 août sur franceinfo le député européen Les Républicains François-Xavier Bellamy, alors que les nouvelles mesures sanitaires se multiplient contre le coronavirus. Par exemple, à Marseille, les bars et les restaurants doivent désormais fermer entre 23h et 6h. "Le Premier ministre dit qu'il ne faut pas s'affoler mais sur beaucoup d'autres sujets, on a l'impression au contraire d'une forme d'anxiété, un climat anxiogène", a poursuivi le député européen.

François-Xavier Bellamy prend pour exemple le monde de la culture, très touché par la crise du Covid-19. "C'est très compliqué de comprendre pourquoi le Premier ministre dit simultanément 'retournez dans les théâtres, il n'y a aucun risque', et en même temps il va falloir faire une place sur deux et maintenir la distanciation sociale. Pourquoi est-ce qu'il serait plus dangereux d'aller dans les théâtres que d'aller dans le métro ?", a questionné le député européen LR.

Ce qui est absolument fondamental, c'est de permettre à l'activité de repartir. François-Xavier Bellamy à franceinfo

D'après François-Xavier Bellamy, nous ne sommes "pas dans une situation d'épidémie intense". "Je crois que si le masque est un moyen qui permet de garantir qu'on évite des contaminations excessives, si les personnes qui sont plus vulnérables sont correctement protégées, je ne sais pas pourquoi, dans certains lieux, il faudrait imposer une place sur deux alors que dans d'autres ça n'est pas le cas", a expliqué le député européen.

"Je crois que ce qui compte, c'est de garantir que nous sommes assez prudents pour éviter une reprise de l'épidémie", a conclu François-Xavier Bellamy. "Ce qu'il faut, c'est d'abord redonner confiance, d'une manière qui puisse permettre de redémarrer l'activité."

"On ne peut pas tout attendre de l'État"

Alors que la rentrée des classes arrive d'ici quelques jours, François-Xavier Bellamy s'est dit d'accord avec le gouvernement qui a confirmé que l'Etat ne prendrait pas en charge le coût des masques pour la totalité des familles alors qu'il est rendu obligatoire dès la rentrée pour tous les collégiens et lycéens. "L'État a déjà distribué 100 millions de masques pour les familles les plus vulnérables, a jugé le député européen sur franceinfo. On ne peut pas non plus tout attendre de l'Etat. Par ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire vient d'être distribuée aux familles les plus modestes". Cette allocation a été revalorisée de 100 euros par enfant pour cette année.

Selon François-Xavier Bellamy, il y a en France "l'idée que tout est dû". "Il faut que chaque citoyen assume de se sentir responsable. Quand on donne le sentiment que tout est dû et que tout est reçu, on ne favorise pas non plus ce sentiment de civisme indispensable."