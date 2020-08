DIRECT. Coronavirus : Jean Castex tiendra une conférence de presse à 10h30

#CORONAVIRUS #RENTREE A La Réunion, les cours ont repris depuis plus d'une semaine, et la situation laisse présager de difficultés ailleurs en France. Alors que des cas ont été détectés dans 14 établissements, des professeurs ont expliqué à notre journaliste Coline Renault la difficulté d'éviter les contaminations, avec des classes qui se mélangent, des élèves agglutinés pour se laver les mains et des récréations prises tous ensemble.