VIDEO. Manger du bon pain frais tous les jours sans sortir de chez soi, c\'est possible

"Le principe d'un confinement, c'est quand même de rester chez soi, d'éviter d'aller dans les boulangeries tous les jours et, du coup, pourquoi pas apprendre à faire son propre pain", suggère Céline Mague, journaliste culinaire et membre de la communauté Écotable. La recette proposée ici prend plusieurs jours pour la réaliser, la première étape étant la préparation du levain.

Jour 1

Préparer 100 g de farine de seigle et 130 ml d'eau déchlorée. Pour déchlorer l'eau, en prendre une bonne quantité et la mettre soit dans une carafe, soit dans un saladier et la laisser à l'air libre. Verser dans un bocal, bien mélanger et couvrir sans fermer. "Le but, c'est de laisser quand même un peu d'oxygène passer", explique Céline Mague.

Jour 2

"Alors, 24 heures plus tard, ça n'a pas gonflé mais ça a commencé à fermenter, on le voit avec les petites bulles qui apparaissent. Donc on va continuer, on va le nourrir", indique Céline Mague. Prélever 100 g du levain, 130 g d'eau et mélanger. "Et là, je vous conseille avant de le fermer et de ranger, de mettre une trace, voilà, avec un stylo, exactement là où se trouve votre levain. Ça permettra de voir s'il a gonflé pendant la nuit", explique la journaliste culinaire. Le levain restant peut être utilisé pour d'autres recettes, comme des pancakes. Remettre le bocal au même endroit pendant 24 heures.

Jour 3

Le levain a commencé à grossir et à fermenter. Répéter les mêmes gestes que la veille. Et laisser fermenter 24 heures. Recommencer tous les jours, jusqu'à ce que le levain soit bien actif. Cela peut prendre 4 à 7 jours. "Quand le levain est prêt, il fait des petites bulles et a une odeur acide mais agréable", précise Céline Mague.

À l'issue de cette première étape, vous pouvez passer à la fabrication du pain.