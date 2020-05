Vidéo. Le vélo : star attendue du déconfinement

A Metz, comme dans d'autres villes, on s'active pour aménager des pistes cyclables supplémentaires. 7 tronçons temporaires dédiés aux cyclistes. Car on s'attend à une augmentation du nombre d'usagers dès le 11 mai. Après 2 mois de confinement, certains ne souhaitent pas se précipiter dans les transports en commun pour reprendre le chemin du travail. Un bonne nouvelle pour tous les amoureux de la petite reine, comme Hervé Ribon, président de l’association "Metz à Vélo". "On va retrouver une ville agréable à vivre, on va rendre la ville aux humains. Une ville moins polluée, beaucoup plus vivable" se réjouit-il.

Le plan vélo du gouvernement

Si les collectivités prévoient autant d'aménagements, c'est aussi parce que le gouvernement a annoncé un "plan vélo", une enveloppe de 20 millions d'euros pour aider les villes et les départements à créer ces pistes cyclables ainsi que de nouvelles zones piétonnes provisoires. Et un coup de pouce de 50 euros est également prévu pour chaque citoyen qui fera réparer sa bicyclette d'occasion. A Rouen, par exemple, les magasins spécialisés voient déjà affluer les demandes de renseignements. "Ce sont des gens qui n'étaient pas habitués à aller au travail à vélo" selon Fabrice Gallay, qui gère l'une de ces enseignes. "Ils veulent ressortir leurs vélos des garages pour les remettre en état".

Un boom national

Depuis la mi-avril, de nombreuses collectivités travaillent sur ce boom annoncé. Dans le Grand Paris, par exemple, ce sont une centaine de kilomètres de voies qui vont être créées. De Grenoble, à Montpellier, en passant par Lyon, Lille, Nice et Rennes la plupart des grandes agglomérations s'adaptent en urgence à cette nécessaire adaptation aux nouveaux besoins des usagers de la route.