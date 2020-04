VIDEO. "Je risque 31 000 euros d'amende si je sors" : ce Français est en confinement total à Taïwan

Malgré sa proximité avec la Chine, Taïwan a été relativement épargné par la pandémie de coronavirus. L'archipel n'a pas imposé le confinement général à ses habitants, mais pour les voyageurs en provenance de l'étranger, les mesures sont drastiques : ils doivent être placés à l'isolement dès leur arrivée à l'aéroport.

Un selfie quotidien avec thermomètre dans la bouche à envoyer à la police

Jean El Chammas avait quitté la France juste avant le confinement, pour son travail. Ce trentenaire est maintenant reclus à près de 10 000 kilomètres de Paris. Enfermé depuis deux semaines dans l'appartement de Taipei qu'il avait loué, avec interdiction formelle d'en sortir.

Franchir le seuil de son studio lui coûterait cher (31 000 euros d'amende !) et il n'en détient même pas les clés. Il est surveillé par la police taïwanaise, qui veut s'assurer qu'il n'a pas rapporté le coronavirus de France. Plusieurs fois par jour, il doit donc envoyer un selfie avec un thermomètre dans la bouche, pour vérifier sa température.

"Une punition pour l'esprit"

Dans des vidéos parfois cocasses, Jean a raconté sa vie de confiné dans 14 mètres carrés à "Envoyé spécial". Malgré les circonstances, il n'a pas perdu son humour, mais les journées sont longues – les nuits aussi en cas d'insomnie – et les occupations rares. Un pavé à lire (Capital et Idéologie, de Thomas Piketty), une lessive à faire… Ce sera "le moment le plus excitant de la journée".

Pour la première fois en dix-sept jours, le réveil a été difficile, Jean n'a pas réussi à se tenir à son heure de sport quotidienne. La solitude commence à lui peser : "Dans nos sociétés modernes, quand on veut punir quelqu'un qui a commis un crime ou quoi que ce soit, on l'isole. Et je comprends que ce soit une punition pour l'esprit... et pour les gens."

