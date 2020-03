Coronavirus : Taïwan, Hong Kong ou Singapour épargnés par l’épidémie

Singapour compte 313 cas et aucun décès, Taïwan 100 cas et un seul décès pour plus de 23 millions d’habitants et Hong Kong 181 cas pour quatre décès alors que le coronavirus a fait plus de 81 000 malades et 3 241 morts en Chine. Ces trois territoires ont mis en place très vite des restrictions de voyage, des quarantaines, des mesures d’isolement et de distanciation.

Des mesures drastiques et rapides

Dès le 6 février, Taïwan a interdit le séjour aux citoyens chinois et mis en place un système de quarantaine pour ceux qui s’étaient rendus dans les provinces chinoises touchées. Les autorités taïwanaises ont également distribué un téléphone portable avec un suivi GPS pour que la police les localise et surveille leur quarantaine.

Singapour a stoppé ses vols vers Wuhan dès l’annonce du premier cas de Covid-19 sur son sol. L’Etat a interdit l’accès à son territoire aux étrangers passés en Chine les 14 jours précédents. A Hong Kong, dès le 3 janvier, les autorités ont contrôlé la température et le porte du masque obligatoire.



