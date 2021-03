Le porte-parole du gouvernement insiste notamment sur le télétravail : "On va augmenter les contrôles et les sanctions".

"Si les mesures annoncées la semaine dernière sont appliquées, évidemment qu'elles auront un impact", répond Gabriel Attal jeudi 25 mars sur France Inter alors que le gouvernement fait face aux critiques de nombreux soignants et scientifiques.

>> Suivez notre direct sur l'épidémie de Covid-19.

Le porte-parole du gouvernement assure également que l'exécutif est très mobilisé "sur le télétravail pour limiter les contaminations au travail". Selon lui, "il y a eu plusieurs dizaines de mises en demeure formulées ces dernières semaines" contre des entreprises qui n'organisaient pas assez le télétravail. "Il faut aller plus loin, on va augmenter les contrôles et les sanctions".

Par ailleurs, alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets une verbalisation "stricte" des rassemblements de plus de six personnes sur tout le territoire français, Gabriel Attal annonce que, là aussi, "il y aura une augmentation des contrôles". "On permet aux Français de sortir sans limite de durée pendant la journée, mais évidemment ça implique que les mesures barrières soient respectées : le port du masque, la distance et le fait de ne pas être trop nombreux."