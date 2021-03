DIRECT. Covid-19 : le Royaume-Uni pourrait placer la France sur sa "liste rouge", annonce Boris Johnson

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour le ministère de l'Education nationale a comme objectif de réaliser 300 000 tests salivaires chaque semaine, en priorité dans les écoles maternelles et primaires, explique le site service-public.fr.



Toutefois, comme le souligne BFMTV, ces tests ne sont pas proposés partout : "Il ne s'agit pas forcément d'écoles situées dans les départements les plus touchés (...) Certains établissements particulièrement touchés n'ont pas été priorisés", déplore auprès de la chaîne Guislaine David, du syndicat SNUipp-FSU.

: Bonjour, où en est le dépistage des enfants dans les écoles annoncé après les vacances de février ? Mon enfant est scolarisé en primaire en Seine et Marne et à ce jour aucune action de ce type n’a été mise en œuvre dans son école. Merci d’avance cordialement

: "Cela fait des mois qu'on le demande." Des enseignants et policiers accueillent avec enthousiasme l'annonce d'Emmanuel Macron, mardi, d'ouvrir prochainement la vaccination aux "professions exposées", notamment les professeurs dès la mi-avril et les forces de l'ordre à partir de fin avril. Notre journaliste Fabien Jannic-Cherbonnel a recueilli leurs témoignages.









(MYRIAM TIRLER / HANS LUCAS / AFP)



: "C'est un travail et une difficulté supplémentaire pour nos collègues qui ne pourront pas être partout, à chaque coin de rue, sur chaque place. Ils ne pourront pas surveiller tout le monde."



Invité de franceinfo ce matin, Thierry Clair, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police, réagit à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de verbaliser de manière "stricte" les rassemblements de plus de six personnes en extérieur. Et ce, sur tout le territoire.

: Le Royaume-Uni envisage de placer la France sur sa "liste rouge", en raison des risques posés par les nouveaux variants du virus. Les voyageurs en provenance de ces pays ne peuvent accéder au territoire britannique à moins d'être ressortissants du Royaume-Uni ou irlandais, ou d'avoir le statut de résident. Boris Johnson a toutefois mis en garde contre les perturbations commerciales qu'entraîneraient ces mesures.





: L'augmentation des cas de contamination dans les écoles inquiète de plus en plus. Selon les informations de franceinfo, plus de 4 000 cas positifs, élèves et personnels, ont été recensés pour la seule journée de lundi. Environ 15 000 élèves ont été testés positifs la semaine dernière, contre 9 000 la semaine d'avant. La situation est-elle tenable ? Explications.









(INA FASSBENDER / AFP)

: et @Zaz95 : ce chiffre donné hier soir, particulièrement élevé du fait du rattrapage des données de la veille, "n’est donc pas à interpréter comme une augmentation exponentielle du nombre de cas quotidiens bien qu’une tendance générale à la hausse soit néanmoins constatée", prévient Santé publique France. Il faudra attendre ce soir pour avoir un chiffre plus représentatif de l'évolution des contaminations.

: Bonjour et @Zaz95, nous en avons parlé hier dans ce direct. Santé publique France a fait état hier soir de 65 373 nouveaux cas, mais ce chiffre "intègre le rattrapage des données de la veille" après "l’incident survenu hier sur le flux des données", a précisé l'agence. Les 65 373 cas positifs comprennent donc "les résultats de tests positifs en date de lundi 22 mars (37 572) ou mardi 23 mars (24 882) ou des jours précédents".

: Bonjour Avez vous les chiffres d'hier des contaminations Covid ? Merci beaucoup et bonne journée

: Pourquoi n'écrivez-vous rien sur le fait que le dernier nombre d'infections quotidiennes au COVID (selon Santé Publique France) est de 65 373 ?

: En début de semaine, AstraZeneca avait évoqué une efficacité de 79% contre les cas symptomatiques, mais ses données étaient potentiellement "obsolètes", avait alors prévenu le régulateur américain supervisant les essais cliniques.

: Une efficacité légèrement revue à la baisse. Le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca fonctionne à 76% contre les cas symptomatiques, annonce le laboratoire suédo-britannique après une mise à jour de ses données issues d'un essai clinique aux Etats-Unis, au Pérou, et au Chili. Le vaccin est également efficace à 100% pour la prévention des formes graves de la maladie, a ajouté le groupe.

: Le Brésil a franchi hier le seuil des 300 000 morts du Covid-19, avec 2 009 nouveaux décès liés au virus au cours des dernières 24 heures. Le pays est le deuxième Etat le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis. Sur place, la situation est très critique : la mortalité liée à l'épidémie au Brésil va battre ce mois-ci tous les records mensuels depuis le début de la crise sanitaire.

: 6 heures, faisons un premier point sur l'actualité :



Des "concertations" ont débuté hier après-midi pour ajouter le Rhône, l'Aube et la Nièvre aux seize départements faisant déjà l'objet d'un nouveau confinement.





Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande aux forces de l'ordre de verbaliser "de manière stricte" les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique, "sur tout le territoire".





Dans un entretien au Point, le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, sur une ligne de "droite sociale et populaire".





Déception pour les champions du monde en titre. Les Bleus se sont contentés d'un match nul contre l'Ukraine (1-1) hier soir, en ouverture des éliminatoires pour le Mondial-2022 (groupe D).