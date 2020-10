VIDEO. Covid-19 : les bénéficiaires des APL et du RSA recevront une aide exceptionnelle de 150 euros, annonce Emmanuel Macron

Face à une crise sanitaire et économique aux graves conséquences sociales, Emmanuel Macron a annoncé une aide exceptionnelle de 150 euros avec 100 euros de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL pendant 6 semaines. "Ce qui permettra d'aller entre 100 et 450 euros, ce qui est plus qu'une revalorisation", a-t-il souligné lors d'une interview télévisée, mercredi 14 octobre, dans laquelle le président de la république a détaillé une série de mesures et de recommandations pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

"Sur le plan économique et social, cette crise est inégalitaire. (...) Nous sommes sans doute le pays d'Europe qui a été le plus fort sur ce sujet [économique]. (...) Mais en effet, [pour] les plus précaires qui tombent dans la pauvreté, on doit avoir une réponse."

Alors que le seuil des 1 500 patients traités en réanimation pour une infection au Covid-19 a été de nouveau franchi, lundi, pour la première fois depuis le 27 mai, le chef de l'Etat a annoncé une série de mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Parmi elles, l'instauration d'un couvre-feu à partir de samedi 17 octobre entre 21h et 6h dans toute la région Ile-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, Rouen, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille.