DIRECT. Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire est rétabli sur l'ensemble du territoire français à partir du samedi 17 octobre

#CLIMAT La militante écologiste suédoise Greta Thunberg appelle Emmanuel Macron a "prendre ses responsabilités" dans la lutte contre le changement climatique et de tenir sa "promesse" d'être en pointe sur le sujet, dans un entretien à l'AFP. Elle appelle plus largement les dirigeants de l'UE à "faire autant que possible" pour améliorer l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serres d'ici 2030, notamment en se fixant dès aujourd'hui des objectifs annuels.