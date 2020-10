DIRECT. Jean Castex donnera à 14 heures des précisions sur l'application du couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

• Un couvre-feu entre 21h et 6h est mis en place à partir de samedi en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse, a annoncé Emmanuel Macron. Des dérogations seront possibles pour certains cas particuliers, notamment le travail de nuit. Voici ce qu'il faut retenir de ses annonces.



• Jean Castex et plusieurs ministres tiendront une conférence de presse aujourd'hui à 14 heures. Ils apporteront des précisions sur les modalités des mesures annoncées hier soir.



Barron Trump, le fils de Donald et Melania Trump, a lui aussi été testé positif au Covid-19, a annoncé la Première dame des Etats-Unis. Elle a précisé qu'il était depuis de nouveau négatif. Elle aussi est désormais négative.



La France l'a emporté 2-1, dans la douleur, sur le terrain de la Croatie, dans le cadre de la Ligue des Nations. Elle reste devancée à la différence de buts par le Portugal, qu'elle affrontera le mois prochain.





