Covid-19 : près de 100 morts en 24 heures et désormais plus de 1 500 personnes en réanimation

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se détériorent encore. La France compte 96 morts liés à l'épidémie en 24 heures, selon les données publiées lundi 12 octobre par Santé publique France.

Dans le même temps, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation, les cas les plus graves, a poursuivi sa hausse pour atteindre 1 539 personnes, soit 56 de plus que la veille, au plus haut depuis mai, selon l'agence sanitaire. Les nouvelles admissions en réanimation ont également augmenté, avec 171 patients admis lundi, soit 98 de plus que la veille.

La capacité nationale actuelle est d'environ 5 000 lits de réanimation. Au pic de l'épidémie, début avril, plus de 7 000 malades étaient hospitalisés dans ces services. Ce nombre a ensuite fortement chuté jusqu'à la fin juillet, avant de reprendre une augmentation constante.

Un taux de positivité de 11,8 %

Concernant les tests, quelques 8 505 nouveaux cas de contamination ont été détectés au cours des dernières 24 heures, loin des records des derniers jours, avec près de 27 000 cas enregistrés samedi. Le chiffre du lundi n'est toutefois pas représentatif en raison de la fermeture des laboratoires le week-end.

Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) poursuit en revanche sa progression à 11,8% (contre 8,6% lundi dernier).