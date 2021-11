Covid-19 : un premier cas du nouveau variant détecté en Belgique

Le variant sud-africain, qualifié de "préoccupant" par l’OMS, a été détecté pour la première fois en Europe. "Il s'agit d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui effectuait un séjour en Égypte et elle transitait par la Turquie. Elle est revenue en Belgique, le 11 novembre dernier. Ce n'est que onze jours après qu'elle a été testée positive et son test a révélé qu'elle était porteuse du nouveau variant Omicron, d’abord nommé 'Nu'. Elle souffre de symptômes grippaux et elle s'était mise en quarantaine dès son retour", rapporte Julien Gasparutto, correspondant à Bruxelles pour France Télévisions.

La Belgique fait face à une recrudescence de l'épidémie

Il y aurait une cinquantaine d'autres cas suspects en Belgique. "Les chercheurs vont multiplier les séquençages dans les prochaines heures pour tenter d'en savoir plus sur ce variant et sa capacité à se propager. La Belgique fait face à une recrudescence de l'épidémie. Dès samedi, les bars et les restaurants fermeront à 23 heures. Les discothèques restent fermées et les fêtes privées sont interdites pour les trois prochaines semaines", ajoute le journaliste de France Télévisions.