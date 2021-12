Covid-19 : que contient le projet de loi sur le pass vaccinal ?

Actuellement, 6 millions de Français n’ont toujours pas reçu de dose de vaccin et parmi eux, 1 million sont considérés comme étant à risque. La France compte donc s’inspirer de l’Allemagne et de l’Autriche en remplaçant le pass sanitaire par un pass vaccinal. Ce futur pass vaccinal devra contenir trois doses de vaccin et pourra être complété par un "surperpass vaccinal", c’est-à-dire trois doses de vaccin et un test négatif.



Où sera-t-il demandé ?

Le pass vaccinal sera nécessaire pour accéder aux centres de loisirs, restaurants, bars, foires, salons, séminaires, et pour les transports ferroviaires régionaux. Si la troisième dose n’a pu être effectuée à temps, un test négatif, en plus des deux premières doses, sera exigé. Pour le moment, le pass vaccinal n’est pas prévu en entreprise. Le gouvernement compte également sévir face aux fraudes. En effet, utiliser le pass sanitaire de quelqu’un d’autre sera passible d’une amende de 1 000 euros et enfin utiliser un faux pass sanitaire sera passible de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.