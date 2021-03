Le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon, invité de "Questions politiques" sur franceinfo et France Inter dimanche 21 mars, "souhaite qu'il y ait le vaccin russe en France". "S'il y avait pu y avoir le vaccin cubain, oui. Le vaccin anglais, oui. Le vaccin chinois, tout ce que vous voulez. Tous les vaccins du monde pour tirer d'affaire le plus de monde possible, tous ceux qui veulent se faire vacciner", poursuit-il.

>> Suivez en direct les dernières informations sur la pandémie de Covid-19

Il affirme que la démarche de l'Union européenne et de la France n'est pas la bonne : "Nous aurions pu, nous, commander directement aux Russes les vaccins, comme l'ont fait les Hongrois qui sont également membres de l'Union européenne". Selon lui, si l'on avait fait cela, "nous aurions la quantité de vaccins que nous voulons", mais "nous ne le faisons pas, pas à cause des vaccins, mais à cause du fait que monsieur Macron étant un ami de monsieur Biden et de monsieur Trump, ne parle pas aux Russes."

Spoutnik V, le vaccin russe contre le Covid-19, est livré en Hongrie et en Slovaquie grâce à une procédure d'urgence, sans attendre l'homologation européenne. En France, des élus de gauche comme de droite appellent à utiliser ce vaccin, dont l'efficacité est en ce moment évaluée par l'Agence européenne des médicaments. La France et l'Union européenne n'ont pas fermé la porte à son utilisation.