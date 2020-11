Vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19 : des scientifiques se réjouissent mais appellent à la prudence

L'infectiologue Jean-Paul Stahl, et Alain Astier, membre de l’Académie nationale de pharmacie, relèvent plusieurs interrogations que suscite l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech.

Un vaccin développé par Pfizer (États-Unis) et BioNTech (Allemagne) est "efficace à 90%" pour prévenir les infections au Covid-19 selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation, ont annoncé conjointement ces sociétés lundi 9 novembre. "Tout le monde se réjouit. Mais tout le monde dans le monde scientifique prend du recul", réagi sur franceinfo Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble.

>> Ce que l'on sait du prometteur vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech

"Faire une annonce ne veut pas dire que tout est fait, a souligné Jean-Paul Stahl. Cela veut dire que les données qu'ils ont engrangées à travers les effets cliniques sont assez prometteuses". Mais pour le professeur, "il reste pas mal de questions en suspens auxquelles il faudra répondre dans les semaines ou mois qui viennent".

Des interrogations sur le public visé

Pour l'infectiologue, il faut parvenir à savoir si "c'est un vaccin qui protège uniquement une personne infectée, ou si c'est un vaccin qui empêche le portage du virus". Car ce ne sont pas du tout les mêmes populations qui seraient visées, alerte-t-il.

Dans le cas d'une inhibition du portage, c'est l'ensemble de la population. Si c'est juste protéger des individus, ce sont essentiellement les personnes à risque. On n'est pas du tout dans les mêmes stratégies. Jean-Paul Stahl à franceinfo

Jean-Paul Stahl ajoute qu'il faudra ensuite vérifier si le vaccin est efficace "chez les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes fragiles, entre autres les personnes immunodéprimées, soit par l'âge, soit par des médicaments divers ou diverses pathologies".

Jean-Paul Stahl attire également l'attention sur "la sécurité, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a aucun effet secondaire significatif pour pouvoir le mettre sur le marché en toute sécurité". Ces précautions valent "pour tous les vaccins, et celui-là ne doit pas échapper à la règle".

Un pourcentage de vaccination déterminant

Alain Astier, membre de l’Académie nationale de pharmacie appelle lui aussi à la prudence : "Si cela se confirme c'est un progrès tout à fait intéressant et un espoir tout à fait significatif. L'efficacité va dépendre du pourcentage de vaccinations dans la réalité." Ce vaccin serait "efficace à 90%", selon Pfizer et BioNTech.

Si 100% des gens sont vaccinés, il suffit d'avoir une efficacité de vaccin de 60%. Par contre, si à peine 70% à 75% de la population se fait vacciner il faut que l'efficacité du vaccin atteigne 80%. Alain Astier à franceinfo

"Donc avec 90% on est tout à fait dans les clous, et je pense que si ça se confirme ce sera tout à fait réel", résume celui qui a dirigé pendant près de 40 ans le département de pharmacie du groupe hospitalier Henri-Mondor à Créteil.

"Il faut attendre la fin des résultats"

Des annonces prometteuses mais "l'essai n'est pas terminé", explique Alain Astier. Il s'agit pour le moment, d'une analyse intermédiaire. "C'est très bien mais il faut attendre la fin des résultats de l'essai clinique", insiste le membre de l’Académie nationale de pharmacie.

Un élément retient son attention, "Pfizer dit que dans l'essai clinique, qui compte 45 000 personnes, il y a une variété ethnique, c'est important parce qu'un sujet d'origine africaine ou européenne ou latino-américaine ne répond de la même manière". Cependant pour Alain Astier, "on ne sait pas, si des personnes à risques plus jeunes et très âgées sont incluses également parce que le caractère de dangerosité dépend de l'âge de la personne. Donc, 90% cela semble intéressant mais il faut être prudent."