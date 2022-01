"Les gens stigmatisent les non-vaccinés et il y a des tensions...": Dieulefit, une commune divisée par le vaccin contre le Covid-19

Alors que le projet de loi pass vaccinal fait grand bruit, et qu'Emmanuel Macron entend ''emmerder'' les non-vaccinés, le Covid n’en finit pas de diviser les Français. Parfois, ce sont même des communes entières qui se déchirent, comme à Dieulefit, une commune de 3 200 habitants dans la Drôme. Là-bas, au sein de l’intercommunalité, le taux de vaccination est plus bas que la moyenne nationale nationale : 68% contre 78,5. Et entre les "pro" et "anti" vaccination, les tensions s’accentuent de jour en jour.

"Moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est d'admettre que je suis vaccinée avec les personnes que je fréquente, confie Anita, dans une ruelle à l'abri des regards. C'est un peu bizarre : je dois me justifier et ce n'est pas simple..." D'après Anita, les non-vaccinés autour d'elle sont majoritaires. Alors, elle se sent parfois bien seule, comme lors de ce spectacle avec pass sanitaire obligatoire. "A Noël, je tiens un spectacle pour enfants avec mes enfants et on n'était que trois familles...", soupire-t-elle.

''Ici, la plupart des personnes ne veut pas suivre les règles. Ils sont confinés chez eux, dans des cercles entre eux." Anita à franceinfo

Des clans se forment. Ainsi, dans l'avenue principale se trouvent deux bars. L'un est pro pass sanitaire, l'autre anti. Dans ce dernier, des clients non-vaccinés peuvent consommer en terrasse. C'est le cas de Virginie. "Les gens stigmatisent les non-vaccinés et il y a des tensions...", confie-t-elle. Virginie retrouve ici des gens essentiellement non vaccinés ou anti pass, comme le barman, Cédric. "C'est dose de rappel après dose de rappel : certains en ont marre, certains sont très contents, explique ce dernier. Cela crée des litiges entre les gens."

"Cela devient très complexe parce que ça touche des amis proches : il y a des gens que je voyais régulièrement et qui ne qui ne veulent plus m'accueillir chez eux. Et depuis le pass vaccinal, c'est la folie..." Cédric à franceinfo

A quelques mètres de là, dans le bar pro pass sanitaire, Thérèse, la patronne, est en conflit avec des non-vaccinés, qu'elle connaît pourtant bien. "C'est très compliqué, souligne-t-elle. On se fait souvent réprimander, insulter. C'est compliqué parce qu'on les connaît tous. On les aime bien. Et justement, ils abusent de ça en disant 'Allez, on se connaît, sois sympa.'" Face à ce climat délétère, Anita, la jeune femme, souhaite quitter la commune. Cédric, le barman, veut lui changer de métier.