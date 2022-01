DIRECT. Propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés : "on ne parle pas comme cela des Français", réagit Christiane Taubira

Ce qu'il faut savoir

Levée de boucliers. La petite phrase d'Emmanuel Macron, qui a déclaré avoir "très envie" "d'emmerder les non-vaccinés" dans un entretien au Parisien, a provoqué, mercredi 5 janvier, la suspension de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale et déclenché un concert de réprobations dans les rangs de l'opposition."Le caractère essentiel de la vaccination pour faire face à la pandémie n'autorise pas à insulter les Français, à les monter les uns contre les autres et à désigner des boucs émissaires", a déclaré Christiane Taubira, possible candidate à la présidentielle. Suivez notre direct.

L'examen du texte à nouveau suspendu à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, cette déclaration a suscité un tollé et perturbé les débats. "Les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies", a déclaré le président de séance, Marc Le Fur (Les Républicains), en annonçant que les débats reprendraient mercredi à 15 heures.

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout". Le chef de l'Etat répondait à une question d'une lectrice du Parisien soulignant que les non-vaccinés "occupent à 85% les réanimations", ce qui entraîne un report des opérations. "La quasi-totalité des gens, plus de 90 %, ont adhéré" à la vaccination et "c'est une toute petite minorité qui est réfractaire", a-t-il ajouté. "Celle-là, comment on la réduit? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage".

Le directeur du CHU de Guadeloupe agressé. Le directeur du CHU de Guadeloupe et ses deux adjoints ont dû être exfiltrés par la police de leurs bureaux, assiégés hier par des militants contre l'obligation vaccinale des soignants. "J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête, j'ai perdu connaissance pendant 10 secondes je pense", a fait savoir le directeur général du CHU, Gérard Cotellon.