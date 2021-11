Eurozapping : la situation sanitaire inquiète en Allemagne

L’Allemagne doit faire face à près de 20 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 et a choisi de renforcer les restrictions sanitaires. En Russie, la semaine chômée va prendre fin à Moscou mais pas dans d’autres régions en raison de la situation sanitaire.

La situation sanitaire est de plus en plus inquiétante en Allemagne. Les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 inquiètent les autorités, avec plus de 20 000 nouveaux cas quotidiens. Les restrictions sanitaires vont être durcies, comme par exemple interdire l’accès à certains lieux public aux personnes non-vaccinées ou même des tests obligatoires pour les visiteurs des centres de résidence pour personnes âgées.

De nouvelles restrictions sanitaires aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les autorités prennent également des décisions fortes au vu de la situation sanitaire du pays. Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les magasins et dans les établissements publics. Le pass sanitaire va être étendu et il faudra respecter des distanciations sociales.

À Moscou (Russie), en raison de l’épidémie de Covid-19, une semaine chômée avait été décrétée mais elle ne sera pas prolongée. La mairie a opté pour un retour à la vie normale, se basant notamment sur des chiffres officiellement meilleurs. En revanche, dans d’autres régions du pays, la semaine chômée sera prolongée au vu de la situation sanitaire alarmante.