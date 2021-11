Covid-19 : une nouvelle vague épidémique en Allemagne parmi les non-vaccinés

"C’est une nouvelle épidémie massive", selon le ministre de la santé allemand qui évoque une "quatrième vague". Une nouvelle hausse des contaminations touche de plein fouet les non-vaccinés outre-Rhin. Le pays a enregistré 20 000 nouveaux cas en 24 heures et plus de 40% d’hospitalisations en une semaine. Les indicateurs sont plus mauvais qu’il y a un an, alors qu’à l’époque il n’y avait pas encore de vaccin. Le taux de vaccination est jugé trop faible par les autorités, avec 66% de la population ayant reçu deux doses.

De nouvelles restrictions

Résultat, des vaccinodromes qui avaient été fermés doivent être rouverts. La chancelière allemande Angela Merkel évoque le retour de restrictions seulement pour les non-vaccinés, avec un pass sanitaire renforcé dans certaines régions. Il ne sera plus possible pour les Allemands de faire des tests, même payants, pour rentrer dans certains lieux publics comme les restaurants mais il leur faudra être vaccinés ou guéris.