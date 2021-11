Covid-19 : tour d’Europe des mesures restrictives

En effet, cinq pays d’Europe ont décidé d’appliquer des mesures restrictives contre le Covid-19 : l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie et la Norvège. Si l’Autriche applique un confinement pour les non-vaccinés de plus de 12 ans, son voisin allemand a mis en place des mesures régionales. En effet, à Berlin (Allemagne), une preuve vaccinale est désormais obligatoire pour accéder aux salles de sport, aux restaurants et aux lieux culturelles. Le télétravail est de nouveau fortement recommandé.



Couvre-feu aux Pays-Bas, la Norvège rétropédale

Pour les Pays-Bas, des mesures chocs ont été prises, comme un couvre-feu à 20h pour les bars et les restaurants et le retour de huis-clos dans les stades. Le gouvernement néerlandais envisagerait de prendre des mesures plus fermes contre les non-vaccinés. La Croatie impose le pass sanitaire à ses employés du secteur public. Le pass sanitaire est de retour en Norvège alors que le pays avait levé toutes les restrictions en septembre dernier. Une troisième dose de vaccin pour les plus de 18 ans est à l’étude.