Covid-19 : les députés LREM "conviés" par Olivier Véran à une réunion en visio sur le pass vaccinal

Les députés La République en Marche sont "conviés" à une réunion en visio sur le pass vaccinal vendredi 31 décembre, en présence du ministre de la Santé, Olivier Véran, et de la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a appris le même jour franceinfo de sources parlementaires. Cette réunion a pour but de revenir sur certains amendements, adoptés en commission mercredi à l'Assemblée, avant le début lundi des discussions dans l'hémicycle.

Parmi les amendements adoptés, celui déposé par les marcheurs Sacha Houlié, Naïma Moutchou, Pierre Person, Nicole Dubré-Chirat et Jean-Michel Mis, "vise à strictement proportionner les mesures d'encadrement des conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en fonction de la capacité d’accueil desdits établissements".

Pour justifier le bien-fondé de leur amendement, les députés avancent qu'"il paraît plus opportun d’adopter des jauges relatives dans les stades et les salles, c'est-à-dire définies au prorata de la capacité d'accueil de ces espaces, plutôt qu’en valeur absolue". Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé lundi 27 novembre une limitation des rassemblements à 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 en extérieur, quelle que soit la taille du lieu les accueillant.

Avoir recours à des jauges "part d'un bon principe", a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran, mercredi lors de son audition devant la Commission des lois, avant d'ajouter que "cela peut devenir rapidement une usine à gaz pour mesurer les mètres carrés".

Les députés MoDem, membres de la majorité présidentielle, se réunissent de leur côté vendredi 31 décembre pour arrêter leur position en vue du débat de lundi, a également appris franceinfo de sources parlementaires.