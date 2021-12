Covid-19 : retour des jauges, une mesure qui passe mal

Lundi 27 décembre, l’exécutif a annoncé un retour des jauges en intérieur et en extérieur. Une seule exception à cette règle : les rassemblements politiques. Un passe-droit qui fait grincer des dents le monde de la culture.

Dès le 3 janvier, les salles de concerts ne pourront plus accueillir des spectateurs debouts et en capacité maximum. Pour les grands événements en intérieur, le gouvernement a opté pour une jauge de 2 000 personnes maximum. Toutefois, les meetings politiques ne sont pas concernés. Pas de limitation de personnes, ni pass sanitaire exigé. Le chanteur Julien Doré et le slameur Grand Corps Malade ont ironisé sur cette situation en se déclarant "en meeting" à la place d''en concert", sur leurs affiches de tournée.



LREM se défend

Sur le plateau du 8h de France 2, mardi 28 décembre, Prisca Thevenot, la porte-parole de LREM a déclaré que les politiques sont libres de mettre en place des jauges. Elle ajoute que le parti présidentiel s’imposera également des jauges. La candidate LR, Valérie Pécresse a renoncé aux immenses meetings pour le moment. En revanche, le pass sanitaire ne pourra en aucun cas être exigé lors d’un rassemblement politique.