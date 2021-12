Covid-19 : à quoi s’attendre à l’issue du conseil de défense sanitaire ?

Pour l’exécutif, la première problématique concerne l’isolement des cas positifs et des cas contacts. Actuellement, une personne positive au virus doit s’isoler 10 jours. Les cas contacts de variant Omicron doivent s’isoler 7 jours et les cas contacts d’un membre du même foyer doivent, quant à eux, se confiner pendant 17 jours. Des réglementations qui pourraient être assouplies, afin d’éviter une paralysie de l’économie française début janvier. Bernard Cohen-Hadad, membre de la confédération des PME d’Île-de-France, explique que certains métiers ne peuvent pas se faire à distance et que les délais imposés pour les cas contacts risquent de bloquer certaines entreprises.

Couvre-feu ou report de la rentrée scolaire ?

Parmi les autres mesures envisagées, un couvre-feu imposé pour la fin de l’année ou un report de la rentrée scolaire. Des mesures qui sont réclamées par certains membres du corps médical. "A la rentrée, le variant Omicron va circuler, notamment chez les personnes non-vaccinées dont les enfants", explique le Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille (Nord). À quatre mois de la présidentielle, imposer des mesures trop restrictives pourrait coûter cher à Emmanuel Macron. Si la vaccination ne semble pas poser de réels problèmes pour la majorité de l’opinion, des éventuelles mesures liberticides ne font pas vraiment l’unanimité au sein de la population française, explique le politologue Benjamin Morel.