Vacances : les premiers départs ont eu lieu après une année compliquée

G-A. Dolz, G. De Florival, M. Septembre, C. Guttin, L. Haedrich, S. Giaume, C. Cormery, D. Gardeux

Les grandes vacances semblent bel et bien lancées. Un million de voyageurs vont quitter Paris le week-end du 3 au 4 juillet après de longs mois d’incertitude et de confinement. "Ils ont tellement manqué l’école pour le virus, on n’est plus à deux jours près", raconte une vacancière à propos de ses enfants, alors que l’année scolaire n’est pas encore terminée. Si les voyageurs étaient pressés de partir, ils auraient pu attendre un peu, car des syndicats de cheminots menaçaient de perturber les premiers départs, mais le préavis de grève a été levé le soir du jeudi 1er juillet.

Le variant Delta menace les vacances

Ce qui n’a pas été le cas à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), où des manifestations ont eu lieu contre un plan de baisse des salaires. Les passagers ont dû anticiper un léger retard au départ de leur vol, alors que sur les routes, le trafic a été dense toute la journée en Île-de-France, malgré le variant Delta qui menace les vacances. "Le Covid ne nous arrêtera pas, on y va, on en a trop besoin", lance une mère de famille partie vendredi 2 juillet. La circulation s’annonce difficile sur tout le territoire, samedi.