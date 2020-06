Tickets restaurant : le paiement jusqu'à 38 euros possible à partir de vendredi

Le décret a été publié jeudi. Il vise à soutenir la reprise des restaurants et inciter les Français à retourner déjeuner et dîner à l'extérieur.

Le déplafonnement des tickets restaurant entre enfin en vigueur. Le décret qui permet de les utiliser jusqu'à 38 euros a été publié au Journal officiel jeudi 11 juin et pourra être appliqué à partir de vendredi. "L'objectif est d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire", peut-on lire dans le texte du décret.

Ce déplafonnement de 19 à 38 euros par jour devait être possible dès la réouverture des restaurants, le 2 juin, mais l'examen du texte par le Conseil d'Etat a retardé la procédure.

Cette dérogation, autorisée les week-ends et jours fériés, est limitée au 31 décembre 2020. Mais selon Romain Vidal, représentant des restaurateurs au sein de la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNRT) interrogé par BFMTV, les professionnels ne sont pas pleinement satisfaits car l'augmentation attendue des paiements en titres restaurant risque de se traduire par une hausse de leurs frais. "La première réaction des restaurateurs, c'est de dire qu'ils vont payer beaucoup plus de commissions alors qu'on doit déjà faire face à un problème de trésorerie", indique-t-il.