Sortir sans attestation, prendre les transports en commun et refaire du sport... Nos réponses à vos questions sur l'après 11 mai

Un contrôle de police à Lyon, le 25 avril. (MAXIME JEGAT / MAXPPP)

Le déconfinement approche. Le Premier ministre a précisé mercredi 28 avril devant l'Assemblée nationale le plan pour sortir du confinement. Il sera progressif et ne s'appliquera pas partout de la même manière. Les départements seront classés en vert ou en rouge selon l'intensité de l'épidémie de coronavirus.

>> Suivez en direct les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus

Si votre département est autorisé à être déconfiné au 11 mai, il n’y aura plus besoin d’avoir son attestation dans sa poche pour sortir, aller travailler, faire ses courses ou tout simplement prendre l’air. Cependant, ça ne veut pas dire qu’on pourra aller partout. L’attestation sera de nouveau obligatoire pour les déplacements de plus de 100 kilomètres. Des trajets plus long autorisés seulement pour des motifs impérieux, familiaux, ou professionnels. Le Premier ministre a d’ailleurs bien précisé que le pont de l’Ascension par exemple ne donne pas le droit de quitter son département pour partir en week-end.

Masque obligatoire dans les transports en commun

Premier changement, le 11 mai, dans les transports en commun : le port du masque sera obligatoire. Il faudra aussi sûrement un peu de patience. Edouard Philippe a pris l’exemple du métro parisien où un siège sur deux pourrait être condamné. Même si le nombre de trains sera augmenté, les usagers risquent de voir passer plusieurs métros sous leur nez avant de pouvoir monter.



L’objectif est qu’une distance d’un mètre soit bien respectée entre chaque voyageurs. Le gouvernement va laisser le choix aux opérateurs de transports pour s’organiser et, par exemple, réserver les bus aux heures de pointes à ceux qui travaillent. Enfin, si vous prenez le train, la réservation sera aussi obligatoire.



Le sport amateur peut reprendre sous conditions

A partir du 11 mai, il sera possible de reprendre le sport et de s’éloigner de plus d’un kilomètre de son domicile. Le golf et le tennis pourraient reprendre par exemple. En revanche, si vous avez l’habitude de courir dans les parcs et jardins de votre ville, il n’est pas certain que ce soit possible. Ces espaces seront ouverts seulement dans les départements classés verts, la où le virus ne circule pas ou très peu.

Si vous êtes en bord de mer, faire son jogging ou du vélo sur la plage ne sera pas autorisé au moins jusqu’au 1er juin. Enfin, les sports collectifs ou de contact ne reprendront pas tout de suite. Même chose pour les salles de sports puisque la pratique sportive dans des lieux couverts reste interdite.