Levée du confinement : à quoi correspond un rayon de 100 kilomètres autour de chez vous ?

A partir du 11 mai, les déplacements seront autorisés, mais ils seront limités à une distance de 100 kilomètres du domicile, sauf exceptions. Voici une manière de visualiser à quoi cela correspond sur une carte.

Des déplacements à nouveau autorisés, mais limités en distance. Edouard Philippe l'a annoncé devant les députés, mardi 28 avril : après le 11 mai, "il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel". Objectif affiché : limiter les déplacements d'une région à l'autre et réduire la circulation du coronavirus.

Où aurez-vous le droit de vous rendre ? Quelle zone autour de votre domicile est englobée dans cette distance limite de 100 kilomètres ? Voici, pour six grandes villes, cette distance représentée sur une carte. Elle est calculée à vol d'oiseau, depuis le centre de ces villes, à l'aide du site de cartographie Géoportail. Vous trouverez à la fin de cet article une méthodologie simple pour calculer cette distance de 100 km depuis votre adresse exacte, ou depuis l'endroit que vous souhaitez.

Paris

Lyon

Marseille

La distance de 100 km autour de Marseille. (FRANCEINFO)

Bordeaux

Strasbourg

Lille

Et autour de chez vous ?

Vous pouvez également calculer cette distance depuis n'importe quelle adresse, dont celle de votre domicile, à l'aide du site de cartographie Géoportail. Vous pourrez indiquer votre adresse (ou votre ville, par exemple).

Une fois que vous serez sur la carte, il faudra cliquer sur le logo "outil", à droite, en forme de clé à molette. Vous pourrez ensuite aller dans l'onglet "Mesures", et sélectionner "Mesurer une distance". En cliquant une première fois sur votre point de départ, vous devrez étirer le trait vers l'extérieur. Vous verrez alors la distance s'afficher.