DIRECT. Coronavirus : le bilan repart à la hausse aux Etats-Unis avec plus de 2 200 morts quotidiens, le cap du million de cas franchi dans le pays

: Bonjour @Damien. Vous avez raison, le mois dernier, de nombreuses aides comme l'allocation logement, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation adulte handicapé (AAH), ou les allocations familiales avaient été versées avec trois jours d'avance. Cette décision avait été prise pour prévenir d'éventuels problèmes de trésorerie car le jour de versement habituel, le 5, tombait un dimanche. Le ministère des Solidarités n'a pour le moment rien annoncé en ce sens pour ce mois-ci.

: Bonjour, Est-ce que les minima sociaux ( RSA, AAH,ASS) vont-être versé en avance ce moi-ci comme cela füt le cas le mois dernier? Merci d'avance pour votre réponse.Damien.

: Terminons notre tour des kiosques avec la une de L'Equipe, qui revient sur l'annonce de la fin des saisons de foot et de rugby en France. Le quotidien publie un message destiné à ses lecteurs dans lequel il indique que sa parution continuera malgré ces circonstances exceptionnelles.







: Bonjour à tous les trois. Le Premier ministre a indiqué hier que les déplacements inter-régionaux ou inter départementaux ne seraient autorisés qu'aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux "pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus". Pour répondre à @Essirom, je ne suis pas au courant de l'existence d'une sorte d'autorité officielle qui puisse valider en amont des motifs de déplacement. Sachez seulement qu'on définit un motif impérieux par le fait que sa "nécessité ne saurait être remise en cause". Cela inclut (mais ne se limite pas) à la blessure d’un proche, l'accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome, la gestion d'un décès... En attendant d'avoir des précisions plus fines de la part des autorités, il convient de faire preuve de prudence : un policier peut très bien estimer que les déplacements que vous évoquez ne tombent pas dans cette catégorie.

: Quelle solution pour les familles éloignées. Mes enfants et petits enfants sont à 850 kms ?

: Bonjour, savez vous comment peut on faire valider au préalable un motif familial impérieux? En effet, je viens d'accoucher et ait une petite fille de 2ans. Je ne suis pas en état pour m'occuper de mes deux enfants et mon assistante maternelle ne peut pas continuer à exercer car son mari a une myopathie qui le rend fragile au virus. Mes parents qui habitent à 900km peuvent ils venir me soutenir à la reprise du travail de mon mari le 11 mai prochain?

: Bonjour, sera-t-il possible pour un étudiant habitant à plus de 100km du domicile familial de pouvoir rentrer chez ses parents après le 11 mai ?

: La levée du confinement est également à la une de tous vos journaux régionaux ce matin, qui semblent s'être lancés dans un concours de jeu de mots sur le sujet. Mention spéciale à La Provence et son élégant "le 11, mais...".















: Pour éviter la propagation du virus après le 11 mai, l’isolement des cas positifs et la recherche des cas contacts vont s’avérer primordiaux. Pour mener à bien cette mission, quatre hôpitaux de la région parisienne expérimentent le dispositif "Covisan", destiné à casser la chaîne de transmission du Covid-19. Explications.

: Sans surprise, c'est le visage d'Edouard Philippe que vous verrez ce matin à la une de la plupart des journaux, qui reviennent sur les annonces liées au déconfinement. A noter tout de même le choix original de Libération, qui a opté pour des feux de signalisation pour évoquer la différentiation de levée du confinement par département.







: Bonjour @kaiyou. Comment souvent lorsque l'on parle de déconfinement, la réponse est : ça dépend. Edouard Philippe a a indiqué hier qu'il serait possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, "en dépassant évidemment la barrière actuelle du km et en respectant les règles de distanciation sociale". Mais les salles de sports resteront fermées, et les "sports collectifs et de contact" ne pourront pas reprendre. Enfin, si vous êtes adepte du jogging, sachez que les parcs et jardin de votre lieu d'habitation ne pourront rouvrir que si le virus ne circule pas activement dans le département.

: Bonjour, à partir du 11 mai pourrons-nous faire du sport en toute liberté ?

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Pour tenter de mettre en musique le déconfinement a géométrie variable annoncé hier, Edouard Philippe réunit aujourd'hui préfets et élus locaux, pariant sur une reprise a minima de l'activité éducative, économique et sociale à compter du 11 mai.



• (Presque) fin de l'attestation, obligation du port du masque dans les transports publics, déplacements de plus de 100 km encadrés... Voici les principales mesures détaillées hier par le Premier ministre.



On compte 367 morts de plus du coronavirus en 24 heures en France, ce qui porte le total des victimes de l'épidémie à 23 660. Le nombre de personnes actuellement en réanimation pour une contamination au coronavirus continue de baisser.



• Les Etats-Unis ont passé ces dernières heures le cap du million de cas diagnostiqués de Covid-19, selon le comptage publié mardi par l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre des décès y est désormais de 58 351, soit plus que le nombre des militaires américains morts lors de la guerre du Vietnam, une référence toujours présente aux Etats-Unis.