Sept informations que vous avez peut-être manquées cette semaine à cause du coronavirus

Parce que le monde continue de tourner, franceinfo a sélectionné sept informations qui sont peut-être passées en dessous de votre radar.

Alors que le monde entier se bat désormais contre le coronavirus et que les étapes de cette "guerre", comme l'a appelée Emmanuel Macron, occupent la grande majorité de vos journaux, JT et sites d'informations, franceinfo a sélectionné, dimanche 22 mars, sept informations qui ont marqué l'actualité de cette semaine et qui n'ont rien à voir avec le terrible virus.

Attentats du 13-Novembre : 20 personnes renvoyées aux assises, dont Salah Abdeslam

Après quatre ans d'enquête tentaculaire, 20 personnes ont été renvoyées aux assises pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts et 350 blessés, a annoncé lundi 16 mars le parquet national antiterroriste (Pnat). Parmi les personnes à l'encontre desquelles les juges d'instruction ont ordonné un procès figure le Franco-Belge Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre, et six personnes visées par un mandat d'arrêt d'international, dont Oussama Atar et les frères Clain, tous trois présumés morts.

En Israël, Benny Gantz chargé de former un nouveau gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a chargé lundi 16 mars le dirigeant centriste Benny Gantz, rival du Premier ministre sortant Benyamin Nétanyahou, de former un nouveau gouvernement. Objectif : sortir le pays d'une longue crise politique et faire face au nouveau coronavirus. Pourtant, à l'issue des élections législatives du 2 mars, le Likoud, parti de droite de Benyamin Nétanyahou a obtenu le plus grand nombre de sièges : 36 sur les 120 du Parlement, contre 33 pour la formation "Bleu-Blanc" de Benny Gantz. Au terme de consultations avec les représentants des partis élus au Parlement, 61 députés ont recommandé Benny Gantz au président israélien, contre 58 pour le sortant.

La chanteuse franco-malienne Rokia Traoré en détention

La célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée en France, vendredi 13 mars, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice belge, lié à un litige sur la garde de sa fille, née de père belge. La cour d'appel de Paris dira le 25 mars si elle approuve la demande de remise à la Belgique.

L'Iran libère le chercheur français Roland Marchal

Emmanuel Macron a annoncé, samedi 21 mars, que l'Iran avait libéré le chercheur français Roland Marchal. "Le président de la République est heureux d'annoncer la libération de Roland Marchal, emprisonné en Iran depuis le mois de juin 2019", écrit l'Elysée dans un communiqué. Roland Marchal, sociologue, est arrivé samedi 21 mars en France. "Roland est rentré", a annoncé son comité de soutien dans un bref communiqué. Aucune image de son retour en France n'a filtré. A son arrivée, il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Saint-Mandé, près de Paris, pour des examens.

Le Président de la République a exhorté "les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatriote Fariba Adelkhah toujours emprisonnée en Iran". Fariba Adelkhah est chercheuse au Centre de recherches internationales (CERI-Sciences Po), comme Roland Marchal. Les deux chercheurs ont été arrêtés, selon Téhéran, pour atteintes à la sécurité nationale. Un motif que récusent tous les proches du couple.

Bernie Sanders sous pression pour abandonner la primaire démocrate

Stop ou encore ? La pression s'accentue sur Bernie Sanders, qui va faire le point sur sa campagne dans la course à la Maison Blanche après une nouvelle série de défaites dans les primaires démocrates face à Joe Biden.

Malgré des débuts laborieux, l'ancien vice-président enchaîne les victoires et a gagné mardi haut la main dans l'Arizona, en Floride et dans l'Illinois. Avec 19 succès sur 27 Etats ayant voté, l'avance de l'ancien vice-président américain semble désormais insurmontable en vue de l'investiture démocrate pour la présidentielle.

Kenny Rogers, star de la country, est mort

La star de la musique country Kenny Rogers, dont la carrière s'est étalée sur plus de 60 ans, s'est éteinte à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans la nuit de vendredi à samedi. Kenny Rogers, qui était en "soins palliatifs, s'en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle et entouré de sa famille", ont déclaré ses proches dans un communiqué de presse. Né au Texas, le chanteur était connu pour sa voix de velours, entendue sur une série de tubes comme The Gambler et Islands in the Stream.

Le nombre de rhinocéros noirs d'Afrique en légère hausse

La population de rhinocéros noirs d'Afrique est un peu plus importante aujourd'hui qu'il y a huit ans, selon l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), même si cette espèce est toujours en danger d'extinction critique. L'UICN a publié, le 19 mars, une mise à jour de sa liste rouge des espèces menacées, et indique qu'entre 2012 et 2018, le nombre de rhinocéros noirs d'Afrique augmente de 2,5% par an, passant d'environ 4 845 à 5 630 individus.