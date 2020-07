Ségur de la Santé : le projet d'accord pour la revalorisation des métiers paramédicaux et non médicaux obtient la majorité syndicale

Après la CFDT et FO, l'UNSA annonce qu'elle va signer le projet d'accord pour la revalorisation des métiers paramédicaux et non médicaux.

Une infirmière en réanimation à l'hôpital Lariboisière de l'AP-HP à Paris, le 27 avril 2020. (JOEL SAGET / AFP)