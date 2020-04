Restauration : Emmanuel Macron "a compris qu'il va falloir aider les entreprises", indique Philippe Etchebest

Depuis bientôt six semaines, et la fermeture des restaurants, des bars, puis la mise en place du confinement, le 17 mars, le secteur est totalement à l'arrêt, avec une baisse d'activité de 90%. Pour aider les professionnels de la restauration, ainsi que ceux de l'hôtellerie, pareillement frappé par l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron s'est entretenu dans la matinée, vendredi 24 avril, avec eux.

"Je pense qu'il va nous soutenir"

Parmi les représentants des deux secteurs, le chef étoilé Philippe Etchebest, invité du 13 Heures. "Il y a une chose qui est certaine, c'est que le président a retenu que nous étions des acteurs importants de la reprise. Et je pense qu'il va nous soutenir. Il est pragmatique, il est logique et il a compris qu'avant la réouverture, il va falloir aider les entreprises, les restaurants et les hôtels, à absorber cet arrêt qui dure", a-t-il indiqué.

