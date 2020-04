Plan de déconfinement : tous les enseignants porteront obligatoirement un masque

Ces masques grand public seront fournis par le ministère de l'Éducation nationale.

Tous les enseignants porteront obligatoirement un masque en cours lorsque les établissements scolaires rouvriront à partir du 11 mai, a eu confirmation mercredi 29 avril franceinfo auprès des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé. Il y avait un doute après les propos du Premier ministre devant les députés mardi.

Les écoles, les collèges et les lycées sont concernés par cette règle de façon quasi permanente. Car la règle précise que les masques sont obligatoires "quand le respect de la distanciation sociale n’est pas possible". Ce sera presque toujours le cas avec les élèves en maternelle par exemple où les enseignants ne peuvent pas être à plus d'un mètre des élèves. Les masques grand public seront fournis aux enseignants par le ministère de l'Éducation nationale.

Mercredi matin, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, interrogé sur le port du masque obligatoire pendant les cours, avait déclaré que les enseignants et tous les personnels de l'Education nationale "porteront un masque" à partir du 11 mai. Il avait ajouté que l'État distribuerait des masques à tous ses fonctionnaires.

Par ailleurs, "le protocole sanitaire encadrant la reprise de l'école dès le 11 mai sera connu vendredi après discussions avec les maires et les syndicats d'enseignants pour les déclinaisons locales", a annoncé de son côté le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce mercredi matin.