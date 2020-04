DIRECT. Déconfinement : le plan d'Edouard Philippe au menu du conseil des ministres, avant les annonces à l'Assemblée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Le gouvernement n’est pas prêt. Il est bousculé par Emmanuel Macron qui veut tenir son pari du 11 mai" a dénoncé ce matin Olivier Faure, premier secrétaire du PS, invité des "4 Vérités". "L’évidence, c’est que les services de l’Etat aux-mêmes disent au gouvernement qu’il n’y aura pas assez de masques pour toute la population française le 11 mai. Nous demandons que le jour du déconfinement soit le jour où nous sommes prêts"

: Bonjour @ploum1953. Damien Abad a en fait évoqué "deux raisons" pour justifier le choix de la droite de s'abstenir ou de voter contre le plan de déconfinement. D'une part le "regret sur la forme qu'on n'ait pas eu un moment de débat et d'échange entre nous, entre les 104 députés du groupe, pour pouvoir analyser la déclaration du Premier ministre et ce plan de déconfinement". Le député de l'Ain a aussi évoqué "un déconfinement qui est dans le flou, dans l'incertitude, avec beaucoup d'injonctions contradictoires". "Nous nous interrogeons clairement sur la stratégie du gouvernement et sa capacité à gérer ce déconfinement", a-t-il avancé.

: Annoncer qu'elle va s'abstenir ou voter contre avant même de connaitre le programme du gouvernement pour le déconfinement : on a vraiment la droite la plus bête du monde et d'une façon générale, une opposition qui ne fait que s'opposer-par principe- avec des arguments stériles et sans faire avancer le sujet... Après les gilets jaunes et maintenant le Covid 19, je suis fatiguée de tout ça, même si je préfère encore être française, plutôt qu'américaine ou brésilienne 😬

: Bonjour @Marine. Merci pour votre lecture. Vous êtes plusieurs à nous interpeller sur l’avis des pédiatres concernant la réouverture des classes à partir du 11 mai. L’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP) se sont dits favorables à un "retour en collectivité des enfants" dans un communiqué, publié samedi. A condition toutefois de faire respecter les mesures barrières "dont l’application doit être adaptée aux différentes tranches d’âges". Ils considèrent également que le port du masque n’est "ni nécessaire, ni souhaitable, ni raisonnable" pour les élèves de maternelles et de primaires "sans pathologie sous-jacente grave". Mais il pourrait être "envisagé" pour les enfants et les adultes en charge d’enfants, précise le communiqué.











: Bonjour Alice ! Merci pour votre boulot ! Avis favorable des pédiatres concernant le retour des enfants à l’école ? Merci !

: Merci, mais non merci. Alors que les écoles doivent rouvrir leurs portes le 11 mai prochain, certains maires ont décidé de garder closes les portes de leurs établissements.

: Bonjour . Les masques "grand public" adaptés pour les enfants existent, comme nous l’expliquons dans cet article. Plusieurs sites mettent en vente des masques en tissu disponibles en plusieurs tailles, pour les enfants de 18 mois à 12 ans. Je ne peux en revanche vous assurer avec certitude que la pharmacie au bout de votre rue en disposera et vous invite donc à vous renseigner auprès d'elle.

: Bonjour. Peut-être avez-vous déjà répondu à cette question. Les masques "grand public" qui seront vendus dans les pharmacies sont-ils adaptés aux enfants ? Merci.

: Depuis hier et jusqu'au 7 mai se déroule une vente aux enchères en ligne de grands vins de Bourgogne un peu particulière. Son but ? Récolter des fonds pour venir en aide au personnel soignant. Nos confrères de France 3 nous en disent plus.

: Bonjour @06malaussene. Vous faites référence aux 1 046 marins testés positifs au coronavirus sur le porte-avions Charles de Gaulle, soit près des deux tiers de l'équipage. 120 marins ont été déclarés guéris et sont sortis de l'hôpital ou de leur confinement sur des sites militaires, a communiqué le porte-parole de la marine, vendredi. Douze marins sont encore hospitalisés, dont deux en réanimation. Les marins testés négatifs ou asymptomatiques sont actuellement en quatorzaine.

: Bonjour, quelles nouvelles des marins du porte avions ?

: Le Conseil des ministres doit débuter d'ici une petite dizaine de minutes. Mais contrairement aux habitudes, l'heure est à la discrétion pour éviter les fuites avant la présentation du plan de déconfinement à l'Assemblée à 15 heures. Le traditionnel point-presse organisé par la porte-parole du gouvernement sera ainsi remplacé par un simple communiqué.

: C'est l'une des conséquences de l'engouement autour des masques "grand public" ou artisanaux : les magasins de textile, dont l'ouverture est permise par un décret du 23 mars, sont littéralement pris d'assaut. Nos confrères de France 3 Normandie reviennent sur le sujet.

: Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos questions. Et je suis certaine qu'elles seront nombreuses avec l'annonce du plan de déconfinement prévue cet après-midi.

: Le chef de file des députés LR Damien Abad a affirmé ce matin sur franceinfo que "la droite ne voterait pas" et s'abstiendrait "massivement" sur le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre cet après-midi, tandis que certains députés LR "voteront contre".

: L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a rendu hier son verdict sur l'application StopCovid, qui pourrait être utilisée pour identifier les chaînes d'infection au Covid-19 dans le cadre de la levée du confinement. Dans un communiqué, le cybergendarme propose d'organiser une chasse aux bugs ouverte à tous les experts afin de repérer le plus vite possible d'éventuelles failles de sécurité.

: Les laboratoires de Marseille Immunopole ont lancé hier un essai clinique sur des patients atteints du coronavirus. Les médecins vont tester des médicaments normalement utilisés contre le cancer du poumon et qui font appel à l’immunothérapie. Plus d'informations dans notre article.

: Petit à petit, l'activité reprend. Des salariés sont revenus au travail et des commerces ont rouvert avant la fin du confinement prévu le 11 mai. Exemple à Alfortville, en région parisienne.

: Une première après plus de 11 000 épisodes. Le célèbre feuilleton Les Feux de l'amour cesse temporairement sa diffusion aux Etats-Unis en raison de l'épidémie de coronavirus, relève le HuffPost. Jamais la série ne s'était interrompue depuis 1973.

: Bonjour . Les travaux n'ont pas vraiment repris sur l'Île de la Cité, mais l'activité si. En fait, c'est la phase de préparation à la reprise du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a débuté hier, avec la mise en place de nouvelles règles sanitaires pour les ouvriers et les architectes afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. "Le plus gros challenge c'est de faire redémarrer le chantier en toute sécurité", a déclaré Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale. "Cette semaine va être une semaine de préparation du chantier" et "j'espère que le chantier commencera la semaine suivante."

: Pour changer de sujet... Les travaux pour Notre-Dame ont-ils repris comme il avait été annoncé ?

: De par la nature de leur métier, leur exposition au Covid-19 est immense. Pourtant, les chirurgiens-dentistes continuent de traiter les urgences durant le confinement, parfois en se protégeant avec les moyens du bord, comme le montre ce reportage de nos amis de France 3.





: 2021 ou jamais. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 à cause de la propagation du Covid-19, seront annulés si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là, déclare ce matin dans une interview le président du comité japonais d'organisation de l'événement.

: Bonjour @Pragmatique. Je n'ai malheureusement pas d'information qui irait dans le sens de l'application d'une telle mesure, mais je peux toutefois vous confirmer que ce mécanisme est étudié. Cette stratégie dite de "stop and go" suggère de mettre en place des mesures sanitaires strictes de confinement dès qu'un seuil prédéterminé est franchi dans les unités de soins intensifs. A l'inverse, les mesures sont allégées quand ce nombre de cas très sérieux diminue. Nous vous en disions plus la semaine passée dans un article.

: Bonjour, avez vous des infos sur un éventuel reconfinement début juin si le nombre de cas augmentait ? Merci !

: Après plusieurs semaines de coma, le combat de ceux qui sont guéris du Covid-19 est loin d'être terminé. Pour les accompagner, le CHU de Tours est pionnier dans ce qu'on appelle la surveillance du syndrome post-réanimation. Notre journaliste Gaële Joly s'est rendue sur place.

: "Le scénario le plus probable qui se dessine est que l'on subventionne les grandes industries du monde d'hier, qui sont les mieux installées, les plus organisées, et qui ont les accès et les moyens de se faire entendre."



Alors que les secteurs comme l'aéronautique ou l'industrie automobile pourraient recevoir des aides massives de l'Etat pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus, des entrepreneurs engagés en faveur du développement durable demandent dans une tribune que nous publions ce matin un fonds d'aide d'urgence d'un milliard d'euros pour leur secteur.



: Bonjour @Questionmatinale. En l'état, la réponse à votre question semble être "ni vrai, ni faux". Le département de la Santé britannique a effectivement alerté hier sur le fait que plusieurs enfants aient été hospitalisés ces derniers jours dans un état grave. Ils présentent des symptômes proches de ceux du Covid-19, mais certains ont été négatifs au virus, et on ignore toujours si leur état est directement lié au Sars-CoV-2. Nos confrères de la BBC vous en disent plus ici.

: Bonjour,Des formes très graves de Covid observées chez des enfants au Royaume-Uni ? Vrai ou faux ?

: Continuons de parler de la reprise des cours à partir du 11 mai. Dans une tribune publiée ce matin par Le Monde, un collectif de plusieurs dizaines de chercheurs, enseignants, formateurs et acteurs associatifs propose que les cours puissent se faire à l’extérieur des établissements. "A l’extérieur, le renouvellement de l’air permet de réduire le risque de contagion par aérosol. Cela permettrait aussi de renforcer le système immunitaire des enfants et des enseignants, ce qui est utile en période d'épidémie", jugent les signataires.

: Il s'incline. Dans une note datée de vendredi, le Conseil scientifique chargé d'éclairer l'exécutif sur la gestion de l'épidémie de coronavirus annonce avoir "pris acte de la décision politique" de rouvrir progressivement les établissements scolaires à partir du 11 mai, contrairement à l'avis qu'il avait émis.



Dans un précédent texte, ce groupe de spécialistes proposait en effet de maintenir la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités jusqu'au mois de septembre. Quels arguments invoquaient-ils ? Réponse dans notre article.

: Bonjour @Yannis1354 et merci pour votre question tout à fait légitime. Télétravail et heure matinale oblige, je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre à votre interrogation dans l'immédiat, mais je vais me renseigner. Sachez en tout cas que nous retranscrirons comme toujours les principales annonces du discours dans ce direct, et que nous réaliserons un article qui résumera ce qu'il faut retenir du plan décrit par Edouard Philippe.

: Est-ce que l'intervention du Premier Ministre sera sous-titrée sur le canal 27 ? Merci pour les sourds.

: Le chiffre permet de se rendre compte de l'ampleur de la contamination dans la ville qui ne dort jamais. Selon un sondage cité par le New York Times, 60% de la population en âge de voter à New York déclare connaître personnellement une personne infectée par le Covid-19 et 46% une personne morte à cause du virus.

: Terminons notre tour des kiosques avec les unes de deux titres de presse régionale consacrées à la question des masques, dont le port se répand dans les rues de France. La Voix du Nord signale que dans les Hauts-de-France comme ailleurs, les pharmacies sont bien à la peine face à la demande.







: Bonjour @Alice ! Ce qui va sans dire va mieux en le disant : vous pourrez bien sûr suivre le discours du Premier ministre Edouard Philippe sur les contours de la levée du confinement en direct à 15 heures sur la chaîne franceinfo (canal 27), ou sur notre site et application. Un dispositif spécial sera mis en place dans ce direct pour décrypter les enjeux de ce plan en votre compagnie.

: Bonjour de si bon matin, savez vous s'il sera possible de suivre à la TV ou sur le Net l'intervention du 1er Ministre et à quelle heure et chaîne svp ? Bonne journée à vous ;))

: En ce jour de discours d'Edouard Philippe à l'Assemblée, c'est bien sûr le sujet du déconfinement que l'on retrouve à la une de la plupart des quotidiens aujourd'hui. L'Humanité évoque une "reprise à hauts risques" quand Le Parisien/Aujourd'hui en France se penche sur les outils sur lesquels reposera la levée des restrictions d'activité.







: On commence sans plus tarder avec un point sur les principales actualités de la matinée :



• Déconfinement, mode d'emploi : le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour faire redémarrer le pays à partir du 11 mai, alors que l'épidémie continue de ralentir. C'est à 15 heures que le Premier ministre Edouard Philippe présentera devant l'Assemblée les grandes règles à appliquer dans six domaines-clés : écoles, commerces, entreprises, tests et isolement des malades, masques et rassemblements.



• Le monde a franchi hier le seuil symbolique des trois millions de cas recensés du nouveau coronavirus, et Donald Trump a de nouveau accusé la Chine d'avoir mal géré la pandémie, allant jusqu'à évoquer une possible demande de réparations. Avec près d'un tiers des cas et plus de 56 000 des 210 000 victimes mondiales, les Etats-Unis sont le pays le plus touché.



• Un automobiliste a blessé deux motards de la police hier en les percutant volontairement en marge d'un contrôle routier à Colombes, près de Paris, et a invoqué "la situation" en Palestine dans ses premières déclarations après son interpellation.



Les Verts perdent leur "Sphinx". Robert Herbin, le mythique entraîneur de l'AS Saint-Etienne, est mort à l'âge de 81 ans. Il était l'homme qui avait emmené les Verts en finale de la C1 à Glasgow (les fameux "poteaux carrés").