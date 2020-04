DIRECT. Ecoles, entreprises, transports... Suivez les annonces d'Edouard Philippe sur le déconfinement

Ce qu'il faut savoir

Un mode d'emploi pour le futur. En cette septième semaine de confinement, le Premier ministre Edouard Philippe doit présenter, mardi 28 avril, devant les députés, le plan de déconfinement de la France. Il va dévoiler les grandes règles à appliquer dans six domaines-clés à partir du 11 mai : écoles, commerces, entreprises, masques, tests-isolement des malades, transports et rassemblements. Un discours très attendu, à regarder dans ce direct dès 15 heures.

Un discours à suivre sur France 2 et franceinfo. A partir de 13h45, France 2 et franceinfo canal 27 diffuseront, en direct et en intégralité, la présentation par le Premier ministre de la stratégie nationale de déconfinement, ainsi que les questions des différents groupes parlementaires. La prise d'antenne est prévue au moins jusqu'à 18h45. Le journal de 20 heures de France 2 s'en fera largement l'écho ensuite.

Un vote dans la foulée. Le débat à l'Assemblée nationale s'annonce houleux : un vote sera convoqué immédiatement après les 2h30 de débats, au grand dam des oppositions qui demandaient du temps pour examiner le texte. Contrairement aux espoirs d'Emmanuel Macron d'en faire un "plan de toute la nation", la majorité présidentielle risque d'être seule à voter le plan, fustigé d'avance par les oppositions de droite comme de gauche.

Des arbitrages rendus lundi. Les arbitrages de cette stratégie ont fait l'objet de six heures de réunion non stop à l'Elysée lundi. Autour d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, le pilote du plan Jean Castex, les ministres Olivier Véran (Santé) et Jean-Michel Blanquer (Education) ont passé en revue les critères sanitaires, les objectifs et les règles dans tous les secteurs.

Une stratégie "progressive et réversible". Le plan présenté portera d'abord sur les trois prochaines semaines de mai, avec une clause de revoyure début juin, dans un esprit "ultra-pragmatique", précise un proche de l'exécutif à l'AFP. Avec trois grands principes : "progressivité, réversibilité et adaptabilité".

Une présentation aux élus locaux mercredi. Dès mercredi, le Premier ministre a prévu de présenter son plan aux élus locaux et aux préfets, puis aux partenaires sociaux probablement jeudi.