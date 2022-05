Masques : plus obligatoires dans le métro, le train, l’avion ou les taxis

Le pas est toujours aussi pressé à l’heure de pointe. Mais mine de rien, le visage du métro lyonnais a changé, lundi 16 mai. Dans les rames, les usagers ont tombé le masque. "Ça fait plaisir de revoir des visages et des sourires", dit un passager. "On respire, on se sent mieux, mais c’est déstabilisant", confie une femme. Le port du masque n’est plus obligatoire depuis lundi 16 mai, mais demeure simplement conseillé. Même démasqués, certains en avouent avoir toujours un à portée de main.

Le masque reste obligatoire dans les établissements de santé et médico-sociaux

Même si l’épidémie a reculé, quelques usagers préfèrent rester prudents, et gardent le masque en permanence tout au long du trajet. "Il y a encore des cas de Covid, je trouve qu’on est trop serrés et donc, je me protège", déclare une femme. Tous les transports collectifs sont concernés par la levée du port du masque. Avec la fin de cette restriction, le masque n’est désormais plus obligatoire en France, à l’exception des établissements de santé et médico-sociaux.