Covid-19 : "Il fallait sortir de cette séquence médiatique assez mauvaise", rapporte Jean-Baptiste Marteau

Malgré les 425 183 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, ce jeudi 20 janvier, Jean Castex et Olivier Véran ont évoqué la levée des restrictions. "Il fallait sortir de cette séquence médiatique assez mauvaise de ces derniers jours et c'est pour ça qu'on a pris un risque en affichant clairement des dates précises ce soir", analyse Jean-Baptiste Marteau, journaliste à France Télévisions.

"Tout ça pour ça"

Avec la levée des restrictions arrive une nouvelle contrainte. "Lundi prochain, c'est une nouvelle contrainte qui va entrer en vigueur, c'est ce fameux pass vaccinal. Mais quand on pense à ce pass vaccinal, toute l'énergie, les batailles qu'il y a eues à l'Assemblée pendant des nuits, on se dit 'tout ça pour ça'. On va prendre l'exemple du télétravail. Dans la loi qui a été votée, le télétravail devient obligatoire trois jours par semaine sous contrainte avec des amendes possibles à la clé. C'est un point sur lequel il y a eu énormément de débats et d'affrontements à l'Assemblée nationale. Sauf que le télétravail, ça rentre en vigueur lundi prochain et une semaine après on le supprime", ajoute le journaliste à France Télévisions.