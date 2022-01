DIRECT. Covid-19 : un calendrier de levée des restrictions au menu d'un Conseil de défense sanitaire ce jeudi matin à l'Elysée

#METEO Ce matin, les températures sont positives sur la bordure méditerranéenne, au sud de la Garonne, du Poitou-Charentes à la Bretagne et sur les côtes de Manche. Ailleurs, il fera entre 1 et localement -3 degrés. Les maximales ne dépasseront pas 4 à 6 degrés du quart nord-est au Massif central et à Rhône-Alpes. Il fera 7 à 8 ailleurs, et 10 à 14 près de la Méditerranée.

